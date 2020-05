Избитая Прилучным Муцениеце показала пример настоящего мужчины

Дорогой и любимый крестный @nikita.hrustsov По идее, тебя должны были назвать ни Никита, а Даздраперм???????? но хорошо, что все таки Никита! С днём рождения тебя, папа Ника! Ты с самого моего детства, мое плечо опоры, самый лучший крестный, настоящий мужчина, авантюрист и просто пример того, как надо любить жизнь! В этом странном году, пожелаю тебе НЕ БОЛЕТЬ, все остальное будет! С днём Рождения!!!!!!???????????? жду наших новых челленджей!!!!✌️

A post shared by Agata M (@agataagata) on May 1, 2020 at 4:44am PDT