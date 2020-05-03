Избитая Прилучным Муцениеце показала пример настоящего мужчины

Москва, 3 мая. Модель и актриса Агата Муцениеце, недавно расставшаяся со своим супругом Павлом Прилучным, рассказала подписчикам, кого считает настоящим мужчиной. В Instagram девушка выложила свежее фото.

На опубликованных кадрах актриса изображена рядом со своим крестным, который недавно отпраздновал день рождения.

«Ты с самого моего детства мое плечо опоры, самый лучший крестный, настоящий мужчина, авантюрист и просто пример того, как надо любить жизнь! В этом странном году, пожелаю тебе не болеть, все остальное будет!» — поздравила его с праздником Муцениеце.

Подписчики отреагировали на публичное появление крестного отца актрисы и пожелали ему беречь свою звездную родственницу, которая пострадала от неадекватного поведения бывшего мужа.

«Здоровья вам и вашей семье, они у вас замечательные, нереальные, на позитиве!», «Как это здорово, иметь крестного отца! Берегите Агату, Никита!» — написали в комментариях фолловеры.

Ранее Муцениеце, которая жаловалась на побои со стороны Прилучного, жестко ответила на высказывание телеведущей Регины Тодоренко, которая обвинила жертв домашнего насилия. По мнению актрисы, «ни одно существо на земле не заслуживает никакого рода насилия, от животных до людей», передают «Известия».