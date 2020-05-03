Украинские СМИ объяснили, чем Зеленскому грозит возвращение Саакашвили

Киев, 3 мая. Президент Украины Владимир Зеленский создал себе политическую проблему. Глава государства пошел по следам своего предшественника Петра Порошенко и «вляпался» в Михаила Саакашвили.

Зеленский вернул Саакашвили на Украину после того, как тот был лишен гражданства указом Порошенко. Ранее появились сообщения, что Саакашвили может быть назначен премьером Украины. Однако позже руководитель пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил, Зеленский нашел для него иной формат работы.

Обозреватель украинского издания «Главред» Андрей Головачев уверен, что единственное, что умеет Саакашвили – разрушать. Способность экс-президента Грузии проводить реформы – это миф, но в разрушении Саакашвили нет равных.

«Его среда — это турбулентные, переходные, революционные процессы. Это его стихия. Он крушит до основания. А затем? А затем он становиться обычным диктатором», — отмечает Головачев.

Если Зеленский не трудоустроит Саакашвили, то бывший глава Одесской области встанет на тропу войны с нынешним президентом Украины. При наличии нужного контракта Саакашвили даже способен вывести людей на баррикады, добавляет журналист.

По словам обозревателя, какую бы должность Зеленский не предложил Саакашвили, бывший президент Грузии будет капризничать и выделываться. Головачев считает, что Саакашвили в любой должности будет мнить себя президентом, как это и случилось в Одессе.

Предшественник Зеленского Порошенко, предоставивший гражданство Саакашвили, понял свою ошибку и избавился от грузина. Однако у Зеленского, по мнению журналиста, не хватит на это воли.

«Боги отвернулись от Зеленского. А когда боги отворачиваться от человека, то они лишают его разума. Зеленский конкретно вляпался», — заключил Головачев.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что попытка Зеленского вернуть ко власти Саакашвили свидетельствует о некомпетентности главы государства и крахе проекта «Слуга народа». По словам Карасева, когда «новый» президент призывает старых политиков, возникает вопрос о компетенции главы государства.