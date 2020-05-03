Польский эксперт заявила о «жесткой реакции» России на снос памятника маршалу Коневу

Варшава, 3 мая. Советские памятники сносят в тех странах, с которыми Россия расходится по историческим вопросам. Об этом заявила эксперт Польского института международных дел Анна Мария Дынер в эфире Polskie Radio, комментируя снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

По словам Дынер, проблемы в разном восприятии истории чаще всего связаны со странами Прибалтики, Польшей и Чехией. Именно поэтому в РФ появился закон об уголовной ответственности за повреждение или уничтожение военных памятников и захоронений, расположенных не только в России, но и за ее пределами.

«Отсюда и следует очень сильная и жесткая реакция российских властей. Эта реакция очень странная. Если мы рассмотрим этот закон, то сложно понять, кто и за что должен отвечать», — приводит слова Дынер «Политика сегодня».

Как отметил глава Польско-российского центра диалога и согласия Эрнест Выцишкевич, Польша приняла верное решение, демонтировав памятник Коневу в Кракове еще в 1991 году. По мнению Выцишкевича, если бы тогда в Польше снесли больше подобных монументов, сейчас можно было бы избежать многих политических разногласий. Эксперт считает, что памятники якобы используются Россией как предлог для некоей «операции» в отношении памяти европейских народов.

Напомним, решение снести памятник Коневу в Праге приняли городские власти и администрация района Прага-6. Монумент был демонтирован 3 апреля текущего года. После этого СК РФ возбудил уголовное дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России. В МИД Чехии заявили, что готовы вести переговоры с РФ о передаче памятника.