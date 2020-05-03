Попова назвала условие, при котором в России начнут отменять режим самоизоляции

Москва, 3 мая. Ограничения, введенные в России в связи с эпидемией коронавируса, могут быть частично сняты с 12 мая при условии соблюдения режима самоизоляции в майские праздники. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, возможная отмена ограничений зависит от развития эпидемиологической ситуации.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора обратила особое внимание на важность «пересидеть» праздничные дни дома, не нарушая режим самоизоляции.

Эпидемия коронавируса нового типа началась в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Во всем мире пневмонией COVID-19 уже заразились свыше 3,4 миллиона человек, более 240 тысяч умерли. В начале марта ВОЗ признала распространение вируса SARS-CoV-2 пандемией.

В России, по последним данным, зафиксировано более 134,6 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 16 639 человек, скончались 1 280.