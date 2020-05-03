Баранец раскрыл, чем могла грозить России покупка французских «Мистралей»



Наладив собственное производство крупных военных кораблей, Россия не только развивает свой военно-промышленный комплекс, но и гарантирует себе суверенитет. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на статью издания «Военное обозрение», в которой его журналисты призывают поблагодарить французского президента Франсуа Олланда за его отказ продавать РФ заказанные нами вертолетоносцы типа «Мистраль». По мнению СМИ, это позволило России вовремя осознать ошибочность выбранного в плане обороноспособности пути — сотрудничества с членами блока НАТО.

«Закупив французские корабли, мы могли оказаться в очень опасной технической зависимости от Североатлантического альянса, — убежден Баранец. — Это же не корыто, в конце концов, «Мистрали» требовали бы ремонта и замены деталей. А что, если бы это случилось в реальной боевой обстановке? И, не дай бог, в войне с теми же войсками НАТО? Мы что, попросим их остановить бой и подождать, пока нам [президент Франции Эммануэль] Макрон запасной агрегат подвезет?».

Военный эксперт с удовольствием отметил, что сложившаяся в 90-х практика «завязывания» оборонки на поставки из других государств уходит в прошлое. Теперь Россия полностью самодостаточна в вопросах обеспечения собственной безопасности. Кроме того, наладив собственное производство военных кораблей (на крупной верфи «Залив» в Керчи заложены два вертолетоносца с заявленным водоизмещением в 23 тысяч тонн каждый), правительство РФ обеспечило рабочими местами большое количество специалистов.

«Более того, глава крымского правительства даже как-то сказал, что они могут строить на «Заливе» даже авианосцы! И действительно, механизация и краны этой верфи крайне внушительны: только один док в длину составляет 360 метров (напомню, что размер нашего авианесущего крейсера «Петр Великий» — 304 метра). Я уверен, что возведение этих вертолетоносцев станет хорошей помощью экономике Крыма. Появится действительно колоссальное количество рабочих мест будут выделены государственные деньги. Но также потребуется создать «школы» для подготовки специалистов под постройку этих кораблей», — рассказал собеседник ФАН.

«Мистрали» же, по словам Баранца, были в итоге проданы французами египетскому правительству, из чего Россия также смогла извлечь выгоду, снабдив его вертолетами собственного производства (по 15-20 на каждый корабль).