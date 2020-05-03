ЛНА формирует Высший национальный совет для управления Ливией

Тобрук, 3 мая. Член Палаты Представителей Ливии сообщил, что Ливийская национальная армия уже начала процедуру консультаций для формирования Высшего национального совета, пишет ТАСС. В то же время, создается правительство технократов, которое возьмет на себя управление страной в переходный период.

«Что касается кабмина, то, как ожидается, в нем будет 20 министерских портфелей и два вице-премьера», — уточнил источник.

По его словам, руководство над первым государственным органом, Высшим национальным советом, вверят в руки фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара. Также в эту структуру власти войдут главы племен и военачальники.

Ранее спикер Палаты Представителей Агила Салех Исса выступил с мирной инициативой создать новый Президентский Совет. Его предложение поддержал главнокомандующий ЛНА Хафтар, который признал, что Схиратские соглашения устарели и более не являются актуальными, так как разрушают страну и не исполняются нелегитимным Правительством национального согласия.

«Премьер-министр» Файез Саррадж узурпировал власть и пустил в страну интервентов, которые раздирают ее, отрабатывая собственные национальные интересы. В связи с этим Хафтар провозгласил себя новым лидером, пообещав ливийцам построить новое гражданское государство. По его словам, при «правительстве» Сарраджа Ливия стала оплотом терроризма, поэтому первоочередной задачей ЛНА остается борьба с пропагандой радикального исламизма и джихадистами.

Совет племен высоко оценил обращение Хафтара и доверил в его руки будущее североафриканского государства. Фельдмаршал, как и спикер Палаты Представителей, считает, что формировать новое правительство необходимо демократическим путем. Именно это, по их мнению, является путем к выводу страны из кризиса. Народ поддержал мирные инициативы Восточного правительства, представляющего собой единственно-легитимную власть в Ливии.