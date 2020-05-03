سوريا تستعاد الاقتصاد بنجاح بقيادة بشار الأسد

وللمرة الأولى منذ عدة سنوات ، حصد المزارعون الخضار في محافظة حلب السورية التي كانت تحت سيطرة المسلحين في الآونة الأخيرة. قال المحلل السياسي أنطون بريديحين في حوار مع وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية أن البلاد ، بقيادة الرئيس بشار الأسد ، تنجح في إعادة بناء الاقتصاد بعد تحريرها من الإرهابيين.

وبحسب التلفزيون ، بعد تحرير المنطقة من الإرهابيين ، بدأ السكان المحليون العمل الزراعي. بدأت المقاطعة بالفعل في زراعة الملفوف والكوسا والباذنجان والبطاطس. في الوقت الحالي تم حصاد النعناع. بعد الحصاد ، يتم إرسال المنتجات إلى الأسواق في المدن المجاورة.

يقول السكان المحليون أن الحصاد يجلب الأموال القليل ، لكن هذا يكفي لإطعام الأسرة. يمكن للمزارعين أيضًا إنفاق الربح من الخضروات لإصلاح المعدات وشراء الوقود وشراء البذور الجديدة. المناخ السوري والتربة الخصبة تصمح على الحصاد أربع مرات في السنة.

في 16 فبراير من هذا العام ، الجيش السوري العربي حرر مدينة حلب بالكامل من الإرهابيين الذين انسهبوا بدون قتال. بالإضافة إلى ذلك ، تمكن الجيش السوري تحرير البلدات المجاورة من المسلحين. بعد تنظيف المدينة من قبل القوات الحكومية ، خرج المدنيون إلى الشوارع ، وهنأوا بعضهم البعض على انتصار دمشق على الإرهابيين في المنطقة.

لأول مرة منذ 8 سنوات ، بدأت مرافق البنية التحتية المختلفة في العمل في حلب. يعتقد عالم السياسة ، رئيس تحرير مجلة "ارحونت" ، أن قيادة البلاد تنجح مهمة استعادة الاقتصاد.

قال الخبير: أعتقد أنه نجح. علاوة على ذلك ، يحدث هذا عندما تحارب سوريا ضد فيروس كورونا. ولكن في الوقت نفسه ، يتم تنفيذ برنامج الاتحاد الروسي لاستعادة الاقتصاد السوري بنشاط. بفضل هذه الجهود ، إلى حد كبير ، تم تحقيق نتائج جيدة في فتح صناعات جديدة ".

كما اتفق الخبير أن تحت قيادة بشار الأسد ، هناك آفاق لتطوير اقتصاد سوريا.

واضاف بريديحين: هناك احتمال. هنا من الضروري بناء استراتيجية فعالة للتفاعل مع الجيران الرئيسيين ، حتى لا يكون الاقتصاد منعزلاً. من الضروري بناء تفاعل مع لبنان ومع إيران. من المهم بناء الاقتصاد السوري وفق معايير موحدة".