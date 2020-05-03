Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок во время пандемии

Москва, 3 мая. Ношение медицинских масок является жизненно необходимой мерой во время пандемии коронавирусной инфекции. При этом их нужно уметь носить правильно и менять каждые два часа. Об этом рассказал депутат Госдумы, врач Геннадий Онищенко.

По его словам, сегодня больше людей стали носить медицинские маски, однако ситуация с коронавирусом по-прежнему остается сложной. Соблюдение правил покажет отношение граждан к своему здоровью.

«Сейчас у нас так называемые маски их нетканых материалов разного пользования, которые могут максимум два часа служить и не более того. Потом их нужно утилизировать, что тоже является самостоятельной проблемой», — рассказал Онищенко.

Онищенко отметил, что одному медработнику необходимо как минимум шесть масок для одной рабочей смены. Он пояснил, что в одной из них он приезжает на работу, еще четыре меняет за восьмичасовую смену и еще одну надевает перед дорогой домой, передает телеканал «360».

«Если у нас человек купил маску и носит ее неделю, то это, конечно, абсолютно неправильно. На наружной поверхности маски вирус живет четыре-семь часов», — подчеркнул депутат.

Расход масок можно уменьшить, если прибегнуть к использованию защитных средств из марли, которые можно каждые два часа проглаживать утюгом. Отмечается, что все медицинские маски защищают от попадания в организм опасной инфекции.

«Она защищает от того, что я при разговоре с моим воздухом, который выходит при артикуляции, те капельки, которые насыщенны коронавирусом, остаются на маске внутри», — говорит Онищенко.

Если все россияне будут носить маски, не важно, болен человек или нет, то это резко уменьшит возможность заражения, подытожил депутат.