Песков рассказал, когда пройдет полноценное празднование Дня Победы

Москва, 3 мая. Полноценное празднование Дня Победы будет возможно, когда эпидемиологическая ситуация станет безопасной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, 9 мая национальный лидер возложит цветы к Вечному огню, после чего обратится к гражданам страны.

«Прежде всего потому, что это святой праздник для нашей страны, и, конечно, президент не может поступить иначе», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он пояснил, что возложение цветов не будет массовым мероприятием в связи с распространением коронавируса.

«Президент сам возложит цветы и сам выступит. Поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет. Конечно, глава государства по-другому просто не может», — добавил он.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что президент РФ Владимир Путин в любом случае присоединится к акции «Бессмертного полка».

Ранее, в связи с эпидемией коронавируса, Путин перенес парад Победы. Он пообещал, что празднование так или иначе состоится позже. По этой же причине «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате, трансляция пройдет на сайте акции, а в Москве — более чем на 200 уличных медиаэкранах, передает Ura.ru.