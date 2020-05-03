Главный кардиолог Минздрава РФ высказался за ужесточение ограничительных мер

Москва, 3 мая. Принятые в России ограничительные меры из-за коронавируса должны быть жестче, а ответственность за их нарушение — выше, считает главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава Сергей Бойцов.

По словам Бойцова, основной причиной роста числа выявленных случаев коронавируса в РФ стало увеличение количества ПЦР-тестов. Кроме того, эпидемический процесс стал активно развиваться в регионах.

Однако кардиолог не исключил, что на увеличение суточного прироста повлияла и недостаточная дисциплинированность.

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — заявил эксперт.

Кардиолог отметил, что при оценке ситуации необходимо ориентироваться на количество госпитализируемых в сутки. Бойцов напомнил, что несоблюдение гражданами ограничительных мер может привести к увеличению смертности как от коронавирус, так и от других заболеваний, об этом свидетельствует пример других стран, пишут «Известия».

«Основными нарушителями являются лица из группы низкого риска смерти, но с таким же как и у всех уровнем риска инфицирования», — добавил врач.

По данным на 3 мая, в России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, общее число выявленных случаев достигло 134 687 человек. Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах.