Песков заявил, что нацпроекты не снимаются с повестки дня

Москва, 3 мая. Реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, но в них могут быть внесены изменения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, реализация национальных проектов остается приоритетной задачей для государства.

«Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом», — отметил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он также подчеркнул, что нацпроекты не исключаются из повестки. При формировании национального плана развития экономики будут приниматься во внимание «те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами».