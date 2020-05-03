Проценко оценил вероятность итальянского сценария эпидемии коронавируса в России

Москва, 3 мая. Эпидемия коронавируса в России вряд ли будет развиваться по итальянскому сценарию. Об этом заявил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Медик напомнил, что на севере Италии сложилась «абсолютно катастрофическая ситуация», при этом на юге страны эпидемия протекала более мягко.

«Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — сказал Проценко в интервью на телеканале «Россия-24».

Эксперт отметил, что в большинстве государств наблюдается уникальная история распространения коронавируса. По словам главврача, отличие России в том, что основной удар приняла на себя Москва, а введенные в столице ограничения позволили избежать молниеносного распространения инфекции по всей стране, передает URA.RU. Также Проценко подчеркнул, что практически все страны испытывают одинаковые трудности в борьбе с пандемией: отсутствие вакцины, быстрой диагностики и целенаправленной противовирусной терапии.

В апреле Денис Проценко заразился коронавирусом, поэтому руководил персоналом больницы дистанционно, напоминает телеканал «360». Сам врач рассказал, что инфекция поразила его легкие.

Ранее нидерландские ученые назвали новый способ передачи коронавируса. Эксперты сообщили, что инфекция передается не только воздушно-капельным путем, но и проникает в клетки кишечника, пишет «Дейта».