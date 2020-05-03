Степаненко объяснила причину исчезновения шоу «Еще не вечер» из эфира

Москва, 3 мая. Юмористка и телеведущая Елена Степаненко запустила свое собственное шоу «Еще не вечер» на телеканале «Россия 1».

Однако передача исчезла из эфира после выхода двух выпусков. Поклонники выразили обеспокоенность в связи с исчезновением телепередачи. Степаненко поспешила успокоить фанатов, отметив, что шоу «Еще не вечер» выйдет в эфир после майских праздников. По ее словам, в настоящее время продолжаются съемки новых выпусков.

Кроме того, Степаненко предложила поклонникам самим выбрать новых гостей для будущих выпусков. Вероятнее всего, съемки шоу будут осуществляться без зрителей в студии, так как в настоящее время в России действует режим самоизоляции.

Стоит отметить, что Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном заметно похорошела. Артистка похудела на 40 килограммов, а также полностью изменила свой имидж.

Ранее в СМИ появилась информация, что Петросян вновь стал отцом. При этом у него есть взрослая дочь, которая живет в США. После развода Петросяна и Степаненко дочь прервала общение с отцом, встав на сторону матери. Сам артист утверждает, что у него были веские причины для развода с Еленой Степаненко. По его словам, ему не за что оправдываться в данной ситуации.