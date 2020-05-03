Соловьев о фильме «Шугалей»: Очень важно привлекать внимание к таким событиям

Выпуск фильма «Шугалей», посвященного реальной истории российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, находящихся в плену у террористов так называемого Правительства национального спасения (ПНС) Ливии, является важным элементом кампании по их освобождению. Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей выразил телеведущий Владимир Соловьев.

Фильм был показан 1 мая на канале НТВ и привлек внимание большого количества зрителей. Корень его успеха — в сочетании сразу двух жанров: документального кино и приключенческого боевика. Он не просто основан на реальных событиях — он показывает события, которые происходят в данный момент, прямо сейчас. И в этом «Шугалей» уникален: реализуя потребность людей в «зрелищах», он также поднимает важные философские вопросы — и вызывает справедливое негодование зрителей по отношению к ливийским террористам.

«Любое привлечение внимания к такого рода событиям — это всегда очень важно, но в деле спасения наших граждан должна быть активно задействована также дипломатия и ряд других методов, которые могут привести к их освобождению, — считает Соловьев. — Поэтому, конечно, фильм надо обязательно показывать в России, но также необходимо и предпринимать усилия по разного рода направлениям, для того чтобы наших социологов вернули на Родину».

Телеведущий прав: государству действительно надо активнее действовать, чтобы вызволить Максима Шугалея и Самера Суэйфана — они уже год содержатся в невыносимых условиях, подвергаются избиениям и пыткам (что также показано в кино). Множество телезрителей, которые остались под впечатлением после фильма, надеются, что поднятый этим фильмом общественный резонанс сподвигнет политиков и чиновников оказать как можно более эффективную поддержку нашим согражданам, в том числе и на международном уровне.

Напомним, группа российских социологов была захвачена в плен около года назад террористами ПНС Ливии. По сей день их незаконно удерживают в ливийской тюрьме «Митига», которую контролируют боевики.

Ранее фильмом «Шугалей» восхитились также зрители из других государств, увидевшие некоторые его сцены в социальных сетях. Пользователи обратили внимание на реализм данного произведения.