Коронавирус стал лакмусовой бумажкой для господина Шендеровича. Колонка Голоса Мордора

В начале этого года то ли в каком-то совестливом издании, то ли в блоге Виктор Шендерович написал такие слова: «9 мая ноги моей тут не будет, заранее уеду, чтобы близко меня не было, потому что нервы этой мерзости не выдерживают».

Но так получилось, что на 9 Мая Виктору Шендеровичу и уехать-то в этом году некуда. Пандемия. Все перекрыто, у всех стран границы на замке. Правда, не обошлось и без бонуса, подаренного Шендеровичу коронавирусом, — парад Победы тоже перенесли на то время, когда зараза, пришедшая в страну, отступит. «Бессмертный полк» тоже пока что не состоится, и вот это для Виктора, наверное, наиболее приятно. Потому что для таких, как он, сам вид огромного числа людей, которые несут портреты своих предков, отстоявших в свое время мир от куда более страшной и смертельной заразы, чем коронавирус, невыносим. Именно это и имел в виду Шендерович, когда писал, что «нервы не выдерживают». Но ему все равно придется потерпеть. Чай не в отшельничестве живет, а среди людей, а уж они свое 9 Мая все равно праздновать будут. И даже собираются выйти на балконы домов и грянуть «День Победы». Тут уж Шендеровичу не позавидуешь. Никакие беруши не помогут. Ну разве что еще накрыться любимым матрасом где-нибудь в ванной комнате или кладовке. Таким макаром он, возможно, и перенесет эти страшные минуты достаточно безболезненно.

Шендерович с содроганием души ждет этого момента. Ждет и очень нервничает. До такой степени, что даже начинает говорить честно и прямо о своих мечтах и хотелках. Вот как давеча в эфире совестливого радио «Эхо Москвы» высказался о призыве в армию: «Что мешает отменить призыв? На нас кто-то нападает? Что, под Москвой стоят немцы? Да нет, К СОЖАЛЕНИЮ». Но тут же, поняв, что ляпнул, добавляет: «Меркель не дошла». На самом деле всем прекрасно понятно, что подразумевалась вовсе не Меркель, а немного другие немцы. Да если бы и Меркель — наверное, как-то странно желать своей стране оккупации, в любой форме. Ну разве только если собираешься верой и правдой служить новой власти, за бутылочку баварского и кусок шварцвальдской ветчины.

Кстати, страшно подумать, что случилось бы с Виктором Шендеровичем, окажись он в руках тех «немцев, которые, к сожалению, не дошли». Об этом даже и говорить не хочется. Но господина Шендеровича сей факт, кстати, сугубо медицинский, ничуть не смущает. Он настолько погряз в своей ненависти, что она его ослепляет и лишает способности мыслить. Впрочем, все это может быть и всего лишь игрой на публику и хозяев. Ненависть, конечно, есть, но она очень хорошо и грамотно монетизирована. Такое своеобразное совмещение приятного с полезным. Тем более что возможность подобного совмещения есть, несмотря на постоянные вопли о том, насколько «кровав режим» и как в России зажимают свободу слова. Да-да, вот так и зажимают, что на одной из радиостанций Москвы, которая к тому же существует на деньги госкорпорации, можно невозбранно сожалеть, что страна не оккупирована то ли гитлеровцами, то ли современной фрау Меркель. Можете себе представить, чтобы, к примеру, в эфире американской CNN кто-то заявил подобное?

Такие, как Шендерович, ненавидят не власть. Они ненавидят именно страну и народ. Страну, в которой живут, народ, который пашет и кормит всю эту мразь. Частенько они делают вид, что очень переживают за этот народ, но наваждение быстро проходит, и они снова начинают говорить прямым текстом, вот так, как в эфире «Эха» сказал Виктор Шендерович.

Удивительным образом коронавирус оказался некоей лакмусовой бумажкой, которая прекрасно показывает, кто есть кто.