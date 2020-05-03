Появились подробности о самочувствии Мишустина, заболевшего COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

Премьер-министр России находится под наблюдением врачей Самочувствие премьер-министра России можно назвать нормальным. Об этом рассказал его пресс-секретарь Борис Беляков. Напомним, у Михаила Мишустина несколько дней назад был диагностирован и подтвержден коронавирус. Сейчас глава кабмина находится под наблюдением врачей, но, по словам пресс-секретаря, ведет телефонные и видео переговоры с коллегами, работу с документами прямо из медучреждения. Формально исполнять его обязанности пока назначен Андрей Белоусов — первый вице-премьер. Отметим, что личные контакты Мишустин попытался свести на нет еще несколько недель назад, теперь все, с кем глава правительства контактировал, будут изолированы и сдадут анализы на COVID-19.С этим диагнозом уже госпитализирован министр строительства Владимир Якушев и один из его замов — Дмитрий Волков.

За сутки в России выявлено более 10,5 тысяч заболевших COVID-19 поставил в России новый антирекорд, за минувшие сутки зарегистрировано более 10,5 тысяч зараженных. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, то есть почти повсеместно. По данным оперштаба, большая часть получила COVID-19, контактируя с уже заболевшими, и, по традиции, половина новых случаев досталась Москве. Таким образом Россия по невеселой статистике выходит на седьмое место в мире. К счастью, смертность в нашей стране остается совсем невысокой. 134,5 тысячи заболевших всего, 68,5 тысяч в столице, более 14-ти в Московской области, 5 тысяч — в Петербурге. Жертвами коронавируса стали 1280 россиян.

В Петербурге произошло массовое нарушение режима самоизоляции Вероятно, низкая (в масштабах мегаполиса) заболеваемость спровоцировала молодежь Петербурга на массовое нарушение режима самоизоляции. На Крестовском острове прошла первомайская вечеринка, участие в которой приняли сотни человек. Музыка, танцы, автомобили, кальяны — минимальный уровень профилактики. Городской комитет по законности и правопорядку теперь изучает видеозаписи «мероприятия», отмечая, что ковид-диссидентов, чьи личности будут установлены, привлекут, как минимум к административной ответственности. По некоторым данным, вечеринку организовали местные сообщества автолюбителей. Напомним, режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлен до 11 мая включительно.