Сирия, 3 мая. 30 грузовиков с вооружением США прибыли в Хасаку. Протурецкие боевики избили человека за курение во время Рамадана. Террористы ИГ1 организовали бунт в тюрьме SDF**** в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали местность в районе Аль-Салима в Дамаске.

«Джейш аль-Ислам»*****: остановила борьбу протурецких боевиков в Джараблусе на северо-востоке Алеппо.

«Исламское государство»1: организует бунты в тюрьме SDF в провинции Хасака.

Курдские вооруженные группировки: подверглись нападению неизвестных недалеко от города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции курдских боевиков в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; конфисковали скот у фермера в зоне операции «Источник мира»; избили человека на севере Ракки за курение во время Рамадана.

Соединенные Штаты: переправили 30 грузовиков с вооружением в Хасаку.

Провинция Дамаск

Вслед за работами по зачистке территории населенного пункта Харран аль-Авамид саперы Сирийской арабской армии (САА) были задействованы в районе Ас-Салима. Обследование местности было завершено к 13.00.

Напомним, территория провинции была полностью зачищена от террористов в мае 2018 года. Последним под контроль правительственных сил перешел лагерь для палестинских беженцев «Ярмук», который находился в оккупации связанных с ИГИЛ1 бандформирований.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Nour передает, что боевикам группировки «Джейш аль-Ислам» удалось приостановить вооруженную борьбу протурецких боевиков в городе Джараблус на северо-востоке Алеппо. Напомним, конфликт произошел между объединенными силами «Джейш аш-Шаркыя» и «Ахрар аш-Шаркыя» с одной стороны и «Сирийской свободной полицией» с другой.

Тем временем на севере провинции продолжаются обстрелы со стороны ВС Турции и их союзников. Согласно информации военного источника в Twitter (HarbiehNadie), протурецкие боевики ведут огонь по району Тель-Рифата. О потерях в рядах курдских бандгрупп, контролирующих эту территорию, пока не сообщалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

Еще одно нападение неизвестных произошло на юго-востоке провинции, несмотря на недавнюю серию арестов, проведенных «Демократическими силами Сирии» (SDF) при поддержке ВВС международной коалиции. По данным информагентства Al Nour, группа вооруженных лиц напала на опорный пункт курдских боевиков в деревне Аль-Ахмар севернее города Аль-Бусейра. Никакой информации о последствиях налета пока не поступало. Напомним, в первой половине дня в провинции произошли еще две вылазки неизвестных, жертвами которых стал по крайней мере один из членов SDF.

Провинция Ракка

Протурецкие боевики продолжают пренебрегать соблюдением прав гражданского населения в оккупированных районах на севере провинции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что члены союзных Турции формирований конфисковали у одного из фермеров 20 овец. Хищение произошло в сельскохозяйственном районе на трассе М-4 в зоне операции «Источник мира».

В то же время в деревне Турайбих севернее Айн-Иссы члены группировки «Ахрар аш-Шаркыя» напали на одного из гражданских лиц и избили его за курение сигареты в Рамадан. Напомним, несколько дней назад SOHR также сообщал о том, что за принятие пищи на улице был избит сириец в городе Джандарис в Африне.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Telegram (novostidamask) передает, что в Хасаку был переброшен очередной военный конвой США. На американскую военную базу к востоку от города Тель-Тамр прибыли 30 грузовиков с вооружением и боеприпасами.

Между тем Twitter-канал (akhbar) сообщает о волнениях в тюрьмах, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF). Организаторами бунтов стали заключенные террористы «Исламского государства». Известно, что боевики попытались разрушить стены тюрьмы «Ас-Сина».

1 Организация запрещена на территории РФ.