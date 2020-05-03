Селюк считает высказывание Навального о Валуеве оскорблением российских спортсменов

Москва, 3 мая. Блогер и глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного в РФ иностранным агентом, Алексей Навальный подверг критике депутата Госдумы Николая Валуева. Заявления «оппозиционера» не соответствуют его либеральным взглядам и оскорбляют российских спортсменов, считает футбольный агент Дмитрий Селюк.

Навальный прокомментировал высказывание Валуева о вратаре футбольного клуба «Крылья Советов» Евгении Фролове, который ранее пожаловался на штрафы и высказался против антикоронавирусной вакцинации. Глава ФБК заявил, что бывший боксер не может быть депутатом Госдумы, поскольку тот не может «ни говорить, ни писать, ни думать». В ответ Валуев обратил внимание на то, что блогер просто выдернул его слова из контекста.

В разговоре с корреспондентом Nation News Дмитрий Селюк отметил антидемократичность высказываний Навального.

«Если вы называете Валуева тупым и необразованным, так как он бывший боксер, то чем лучше Фролов, просто вратарь и тоже спортсмен? Ведь этой фразой вы обидели всех спортсменов России в лице Валуева», — сказал Селюк.

Эксперт добавил, что в Госдуме помимо Валуева успешно работает целый ряд бывших спортсменов, в том числе Валерий Газзаев и Александр Карелин.