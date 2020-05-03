Дамаск, 3 мая. В Сирии продолжается процесс восстановления инфраструктуры, которая была разрушена в ходе освобождения республики от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В населенных пунктах провинций Дамаск и Алеппо поведена оценка состояния инфраструктуры и наличия запасов строительных материалов. Главами органов местного самоуправления направлены заявки в Министерство общественных работ и жилищного строительства Сирии на получение материалов для восстановления объектов.

«В настоящее время в 345 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-Эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс, Деръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра и Ракка ведутся работы по восстановлению и ремонту 2 708 жилых домов, 225 школ, 176 дошкольных учреждений, 241 медицинского учреждения, 203 хлебопекарен, 203 электроподстанций, 281 водонасосной станции и 90 культовых сооружений», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что с 2018 года в Сирии восстановлены шесть автомобильных мостов и 1,2 тысячи километров автомобильных дорог. Проведены более 1,1 тысячи километров линий электропередач. Введены в эксплуатацию 199 объектов водоснабжения, 315 хлебопекарен, 776 электроподстанций более 14 тысяч промышленных предприятий.

1 Организация запрещена на территории РФ.