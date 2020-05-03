Москва, 3 мая. Эпидемия коронавируса в России завершится, когда ежесуточный прирост новых случаев заболевания будет составлять менее 1%. Об этом заявил главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико.

«О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%. Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне», — пояснил он.

Он также добавил, что эпидемиологическая ситуация в разных регионах России сильно различается, однако в последнее время фиксируется замедление интенсивности распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число выявленных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 3,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 243 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 134 тысяч случаев, 1280 человек скончались. Более 16 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.