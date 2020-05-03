Лукашенко объяснил отказ отменить парад Победы в Белоруссии

Минск, 3 мая. Отменить парад Победы в Белоруссии невозможно даже в период пандемии коронавируса, поскольку почтить память героев — это эмоциональная и патриотическая вещь. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. <…> Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали», — отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, люди могут не одобрить отмены парада, подумав, что власти испугались. При этом президент Белоруссии отметил, что «тащить» на парад никого не надо, поскольку многие опасаются за здоровье и хотят остаться дома, передает телеканал «360».

Также Лукашенко призвал подумать, как быть с ветеранами, поскольку они требуют, чтобы их привезли на мероприятие. Как отметил белорусский лидер, участников войны осталось очень мало, поэтому их нужно беречь. Кроме того, Лукашенко поручил решить все организационные вопросы, связанные с прибытием российских депутатов и сенаторов, которые изъявляли желание посетить парад, пишут «Известия».

«Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», — подытожил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко объяснил, почему не стал вводить в Белоруссии режим изоляции, несмотря на пандемию коронавируса. Белорусский лидер уверен, что в случае «страшной тревоги» люди спрячутся сами.