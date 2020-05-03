Палата представителей Ливии призвала соблюдать перемирие в месяц Рамадан

Тобрук, 3 мая. Палата представителей Ливии призвала придерживаться перемирия в священный для мусульман месяц Рамадан, чтобы можно было заняться гуманитарными вопросами, а также борьбой с эпидемией нового коронавируса (COVID-19). Соответствующее обращение было опубликовано на официальном сайте ливийского парламента.

Также Палата представителей Ливии обратила внимание на то, что командование Ливийской национальной армии (ЛНА) ранее в одностороннем порядке объявило о прекращении боевых действий на период месяца Рамадан по гуманитарным соображениям. Кроме того, парламент североафриканского государства подчеркнул, что отказ от соблюдения перемирия является нарушением международного права, поскольку повлечет гибель и страдания граждан Ливии.

Помимо этого, Палата представителей Ливии призвала международное сообщество проконтролировать соблюдение гуманитарного перемирия и в случае его нарушения привлечь к ответственности, тех, кто его проигнорирует. В ливийском парламенте указали на важность решительной позиции других стран в этом вопросе, поскольку от этого зависит вопрос мирного политического урегулирования затяжного внутриливийского кризиса.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума заявил о неспособности так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии договариваться. Напомним, триполитанский режим Файеза Сарраджа отказался от предложенного европейскими дипломатами и представителями ООН перемирия в мусульманский месяц Рамадан.

Вместо соблюдения режима прекращения огня по примеру военнослужащих ливийской армии фельдмаршала Халифы Хафтара боевики незаконных вооруженных формирований ПНС и сирийские джихадисты, завербованные Анкарой, продолжают готовиться к нападениям на позиции ЛНА.