Таролог Саона раскрыла, грозит ли развод Джигану и Самойловой

Москва, 3 мая. Ведунья и таролог Саона рассказала взволнованным фанатам, как будут развиваться взаимоотношения рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой. Уже больше месяца в Сети говорят о возможном разводе музыканта с супругой.

Недавно рэпер опубликовал фото и видео из собственного загородного особняка. Поклонники его творчества решили, что Самойлова простила Джигану злоупотребление запрещенными веществами и измены и забрала домой из лечебницы, в которую он попал накануне. Таролог Саона считает, что догадки фанатов имеют под собой основания.

«Карты говорят о том, что их семья сохранится, люди будут до старости лет. У них будет благость, радость. У людей есть хорошая, полноценная семья, долгожданный ребенок», — считает ведунья.

По ее словам, Самойловой удастся спасти своего мужа и вывести его из «блудства», развод им не грозит. Модель сделает все возможное, чтобы излечить мужа и сохранить брак. Она также отметила, что у пары больше не будет детей, так как у них уже «полноценная семья». Недавно Самойлова родила Джигану долгожданного сына, который стал четвертым ребенком в семье, передает «Пятый канал».

Именно после рождения наследника певец стал злоупотреблять алкоголем, курением, а также запрещенными веществами. Кроме того, Джиган стал материться при детях, а его неадекватное поведение стало причиной попадания в рехаб.