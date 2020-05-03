Боевики ПНС Ливии обстреливают жилые кварталы Триполи в Рамадан

Триполи, 3 мая. Триполийские бандформирования, подчиняющиеся главе так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, нарушают режим прекращения огня, несмотря на священный мусульманский праздник. Об этом сообщают источники в социальных сетях.

В канун Рамадана артиллерия операции ПНС «Вулкан гнева» ведет огонь по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) на направлении Аль-Халятат в Триполи. Кроме того, как сообщает пользователь Facebook, лояльный ЛНА, на протяжении нескольких часов ведутся ожесточенные бои на направлениях Кастельверде и Ар-Раваджих с применением тяжелой артиллерии.

محور الخلاطات

الآن مدفعية قوات بركان الغضب الثقيلة تدك مليشيات المتمرد — قلم حر (@58YJxw3UnFiNE0M) May 2, 2020

«Офицеры» триполитанских бандформирований не скрывают своей позиции относительно установленного перемирия — пресс-секретарь военного информационного управления сил ПНС Абдель Малик Мадани на своей странице в Twitter сообщает, что авиация ПНС успешно нанесла точные удары по транспортным средствам ЛНА в районе Тининай. В результате атаки боевиков были уничтожены два автомобиля с их экипажами и пять военнослужащих ЛНА. Еще одной машине ВВС нанесли удар в районе Насма.

Помимо заявленных Абделем Мадани целей, ПНС ударили еще по ряду объектов с воздуха, используя турецкую военную технику. Пользователи Twitter, поддерживающие режим триполитанского правительства в столице, сообщили об авиаударах по авиабазе Аль-Ватыя, окрестностях Бани Валида и двух авианалетах ВВС ПНС на направлении Аль-Вишка. Также в соцсетях есть много упоминаний о том, что отныне авиация Ливийской национальной армии не сможет совершать полеты в Абу Курайне.

Напомним, Анкара продолжает поставки вооружения и боевиков из Сирии на сторону так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи и Мисурату, несмотря на угрозу распространения пандемии COVID-19. С учетом того, что наемники приезжают в Ливию из Турции, зараженной коронавирусом, Триполи и Мисурата фактически стали очагом распространения вируса в Ливии. Это стало причиной прекращения транспортного сообщения соседствующих регионов с «пунктами приема» боевиков.

Официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари в своих заявлениях неоднократно отмечал, что все случаи заражения COVID-19 в Ливии — привозные.