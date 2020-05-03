Кремль сообщил, что Путин продолжит работать в режиме ограничений из-за коронавируса

Москва, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин вынужден еще какое-то время работать в условиях ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля отметил, что охрана здоровья президента находится на максимально высоком уровне. Он подчеркнул, что ограничительные меры из-за коронавируса нельзя будет отменить за одну ночь.

Ранее Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России. Таким образом, длинные «майские выходные» продлятся с 1 по 11 мая включительно. Глава государства обратил внимание, что чем строже россияне будут соблюдать меры по самоизоляции в эти дни, тем быстрее получится победить эпидемию. Президент РФ подчеркнул, что начало мая будет решающим в борьбе с коронавирусом.

По данным на 3 мая, в России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, общее число выявленных случаев достигло 134 687 человек. Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах.