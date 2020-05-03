Турецкое посольство в Триполи спряталось за бетонными стенами от боевиков ПНС Ливии

Триполи, 3 мая. Посольство Турции в Ливии боится работать на территории собственных союзников, террористов нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), поэтому ночью дипломаты самостоятельно возвели вокруг здания посольства бетонные стены.

По данным приближенного к Ливийской национальной армии (ЛНА) Twitter-аккаунта, диппредставительство Анкары в Триполи ожидает атаки:

«Это страх перед тираном».

The Turkish embassy in #Tripoli erected concrete walls to Norte the them selves ?

The fear of a tyrant. pic.twitter.com/FBTj0WPZ73 — M.LNA (@LNA2019M) May 3, 2020

В ночь с субботы на воскресенье, вокруг посольства в Триполи появились бетонные стены. Баррикаду возвели турки. Источник сообщает, что они боятся боевиков ПНС, которых спонсирует их же президент Реджеп Тайип Эрдоган. Иного объяснения, почему дипломаты заблокировали вход в здание нет.

Один из пользователей Twitter также подтвердил информацию портала, симпатизирующего фельдмаршалу ЛНА Халифе Хафтару. По его словам, опасения турок очевидны, учитывая, что им больше известно о том, сколько членов радикальных исламистских группировок они перебросили в Ливию воевать на стороне «премьер-министра» Файеза Сарраджа и «министра внутренних дел» Фатхи Башаги. Именно этих персонажей ливийцы и называют тиранами.

«Это вы ведете дела с террористами и заключили союз с выходцами из ИГ1 и «Аль-Каиды»1 (террористические организации, запрещены в РФ), а также с другими джихадистами», — возмутился он, комментируя действия турецких дипломатов.

Youre dealing with these terrorists pledged alliances to isis al qaeda many others. pic.twitter.com/ik7FwfaLGg — Leon-İnferno (@leon_infernito) May 3, 2020

Напомним, вмешательство Анкары в ливийский кризис заметно усугубило ситуацию в стране. Местные жители считают боевиков ПНС, состоящих по большой части из иностранных наемников, которыми руководят турецкие военнослужащие, интервентами. При этом Турция не отказывается от собственных интересов в Ливии: нефтяных месторождений и оккупации Средиземноморья.

Именно поэтому даже сейчас, во время всеобщего противостояния пандемии, когда приостановлено международное авиасообщение, турецкое правительство перебрасывает сирийских наемников из собственных военных лагерей на территорию Ливии. По вине Турции в Ливии появился коронавирус, впервые зафиксированный у новоприбывшего наемника в Мисурате около месяца назад.

Помимо этого, Эрдоган по-прежнему снабжает террористов ПНС не только живой силой, но и военной техникой, разумеется, в обход оружейного эмбарго ООН. В связи с этим, боевики систематически нарушают режим прекращения огня и обстреливают не только позиции Ливийской национальной армии, но и жилые кварталы, из-за чего гибнут сотни мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.