Турецкое посольство в Триполи спряталось за бетонными стенами от боевиков ПНС Ливии

Триполи, 3 мая. Посольство Турции в Ливии боится работать на территории собственных союзников, террористов нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), поэтому ночью дипломаты самостоятельно возвели вокруг здания посольства бетонные стены.

По данным приближенного к Ливийской национальной армии (ЛНА) Twitter-аккаунта, диппредставительство Анкары в Триполи ожидает атаки:

The Turkish embassy in #Tripoli erected concrete walls to Norte the them selves ?

The fear of a tyrant. pic.twitter.com/FBTj0WPZ73