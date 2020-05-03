Украинского олимпийского чемпиона затравили в Сети за позицию по Донбассу

Киев, 3 мая. Украинского гимнаста, чемпиона Олимпийских игр-2016 Олега Верняева затравили пользователи соцсетей из-за того, что спортсмен отказался называть Россию «виновницей» войны в Донбассе.

В интервью YouTube-каналу «Intersport Украина» гимнаст отказался отвечать на вопрос о причинах войны в Донбассе. Верняев добавил, что ему жаль людей, которые пострадали в результате войны.

«Не буду ничего говорить, потому что что не скажешь – все будет не так», — заявил спортсмен.

После интервью на спортсмена обрушилась волна критики в Сети.

«Ну хотя бы не гражданская война, и на том спасибо», — написал пользователь Арчебальд Шпицендроссель.

«Ясно, на двух стульчиках усидеть хочет», — заявил Денис Юдинков.

«Прекрасный спортсмен, но чтобы не иметь четкой позиции относительно того, кто агрессор, очень странно!» — возмутился Anvar.

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители ЛНР и ДНР заявили о своей независимости, тогда новые власти страны начали проводить против них так называемую антитеррористическую операцию.

Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.