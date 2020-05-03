Турецкие военные зафиксировали два обстрела в сирийском Идлибе

Дамаск, 3 мая. Турецкие военные зафиксировали два обстрела в сирийской провинции Идлиб за сутки. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

«Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что российская сторона совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения боевых действий, открытия огня не зарегистрировала.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб находится зона деэскалации боевиков. По согласованию России и Турции с 6 марта текущего года на этой территории введен режим прекращения боевых действия.

Ранее российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасака. Патрулирование прошло согласно положениям российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября 2019 года.