NASA показало на видео масштабы таяния ледников в Антарктиде

Москва, 3 мая. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало кадры, на которых запечатлены масштабы климатической катастрофы, связанной с таянием ледников.

Для видео были использованы данные, полученные за последние 16 лет со спутника ICESat-2. В устройстве используется лазерный высотомер, который посылает на землю импульс с частотой 10 килогерц.

В период с 2003 по 2019 годы устройство фиксировало таяние льда в западной части Антарктиды. Ученые установили, что данный процесс привел к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что меньше трети от общего уровня подъема воды в мировых океанах. При этом в восточной части континента количество ледников возрастало.

Отмечается, что из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тают 118 гигатонн льда, а в Гренландии этот показатель достигает 200 гигатонн.

Ранее сообщалось, что ученые из Технического университета Джорджии рассказали, как проходило исследование самого большого ледника в Антарктике. Исследователи хотели выяснить, какова вероятность разрушения ледника в ближайшие годы. Специалисты подчеркнули, что это крайне важно, так как из-за глобального потепления многие ледники начинают таять, передает «Ридус».