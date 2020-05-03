Москва, 3 мая. Упадок сил и изменение вкусовых ощущений являются главными симптомами коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, ощущение слабости и тяжести, которое возникает без видимых причин, является ключевым симптомом коронавируса, передает телеканал «Звезда».

«Далее следуют главные его признаки - гипосмия (снижение обоняния — Прим. ФАН) и инверсия вкусов. То есть, вы перестаете правильно расценивать запахи и пищу. Состояния такого характера склонны для начала коронавиурсной инфекции и будут продолжаться на протяжении двух-трех дней», — пояснил врач.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество изараженных во всем мире достигает 3,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 243 тысяч человек.

В России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения, 1280 человек умерли. Более 16 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.