В зоопарке Ростова-на-Дону у карликовых обезьян-игрунок родилась тройня. ФАН-ТВ

В семействе обыкновенных игрунок пополнение. В Ростовском зоопарке родились трое малышей.

Детеныши родились весом 30 грамм и за полтора месяца поправились в два раза. Их родители, мама Уля и папа Сибиряк, постепенно начинают оставлять потомство без присмотра.

Малыши, уже пробуют «взрослую» пищу, которой питаются их родители. В природе у игрунок рождается один-два малыша, но самка не способна выкормить более двух одновременно.

В итоге детеныши остаются без заботы матери и погибают. Однако в зоопарке за малышами присматривают зоологи, и потому все крохотные обезьянки имеют шанс на выживание.