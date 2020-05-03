Российские военные проведут дезинфекцию еще в двух медучреждениях Италии

Рим, 3 мая. Группа российских военных специалистов в Италии перемещается из Бергамо в провинцию Брешиа, передает Минобороны РФ.

На новом месте военнослужащие ВС РФ проведут дезинфекцию еще двух медучреждений в столице провинции — городе Брешиа.

«Две колонны с российской специальной техникой приступили к совершению 60 километрового марша из города Бергамо (база обеспечения армейской авиации на аэродроме Орио-аль-Серио) в Брешиа», — говорится в сообщении.

На данный момент специалисты войск РХБЗ совместно с итальянскими коллегами провели обработку пансионатов для престарелых людей в более чем 90 населенных пунктах в Ломбардии. Дезинфекции подверглись 109 зданий и строений, свыше 1 млн 50 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 330 тыс. квадратных метров дорог.

Напомним, российские военные прибыли в Италию 22-25 марта. На Апеннинах работают около 100 вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад из РФ. Кроме того, в страну было доставлено оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.