Плененный боевик ПНС Ливии извинился за три отрезанные головы

Бенгази, 3 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) пленила одного из членов террористической группировки «Совет Шуры муджахедов Бенгази», сражавшегося за так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

Абдулманам Алсваи лично обезглавил троих человек в Бенгази в 2017 году. В ходе допроса военнослужащими Ливийской национальной армии террорист попросил прощения у родственников погибших за содеянное.

This is Abdulmanam Alswai a #terrorist member of the Shuran council of Mujahiden Benghazi captured by the #LNA fighting for the #GNA #Tripoli

He beheaded 3 of this brothers in #Benghazi 2017

asking for forgiveness form his father, mother, the wives and children of his brothers pic.twitter.com/r5DEgLPpv6 — M.LNA (@LNA2019M) May 3, 2020

«Я прошу простить меня, мою мать, моего отца, моих братьев, жен и сестер. И я прошу моего брата Мухаммеда простить меня и моих сыновей. О Аллах. В доме было пятеро гражданских. Абдулменим Эмад Абдулменим — это мой брат, ему было пять лет, как и моему сыну. Я всегда говорил с ним, играл с ним и прошу простить меня Абдулменима. Я убил твоего отца. Абдула, сын моего брата, я прошу простить меня. Я отнял тебя у твоего отца. И Абдулфрахима тоже. И моего брата Зияда, у него было две дочки. Роа, я прошу простить меня за то, что отнял у тебя отца. И у дочки Ватин», — говорит пленный боевик.

При этом боевики ПНС продолжают нарушать режим прекращения огня — об этом заявил официальный представитель так называемого Правительства национального согласия Ливии, полковник авиации Мухаммад Кануну. По его словам, боевики якобы не доверяют перемирию армии Халифы Хафтара — Кануну назвал его ложным.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) приводило заявление Национальной комиссии по правам человека в Ливии, в котором подчеркивалась тенденция на рост количества ударов по объектам гражданской инфраструктуры и медучреждениям.