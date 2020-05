Плененный боевик ПНС Ливии извинился за три отрезанные головы

Бенгази, 3 мая. Ливийская национальная армия (ЛНА) пленила одного из членов террористической группировки «Совет Шуры муджахедов Бенгази», сражавшегося за так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии.

Абдулманам Алсваи лично обезглавил троих человек в Бенгази в 2017 году. В ходе допроса военнослужащими Ливийской национальной армии террорист попросил прощения у родственников погибших за содеянное.

This is Abdulmanam Alswai a #terrorist member of the Shuran council of Mujahiden Benghazi captured by the #LNA fighting for the #GNA #Tripoli

He beheaded 3 of this brothers in #Benghazi 2017

asking for forgiveness form his father, mother, the wives and children of his brothers pic.twitter.com/r5DEgLPpv6