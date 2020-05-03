Песков рассказал, как отметит 9 Мая

Москва, 3 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как собирается отметить День Победы.

«Рюмку водки обязательно выпью... и «День Победы» спою, конечно», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о переносе мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки в России и мире. Глава государства заверил, что все праздничные мероприятия обязательно состоятся, но позже.

В День Победы Путин возложит цветы к Вечному огню. Кроме того, в Кремле ранее сообщили, что 9 мая президент РФ обратится к нации.

Некоторые мероприятия в честь 9 Мая пройдут в режиме онлайн, например, шествие «Бессмертного полка». Россиянам предлагается загрузить фотографии своих родственников, прошедших через войну, в специально созданную базу данных, после чего специалисты и помогающие им волонтеры смонтируют видеоряд, который будет показан на официальном портале «Бессмертного полка» и на сайте онлайн-кинотеатра Okko.

По данным на 3 мая, в России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, общее число заразившихся достигло 134 687 человек. Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах.