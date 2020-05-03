Волнующиеся за похищенных социологов россияне хотят увидеть продолжение фильма «Шугалей»

Москва, 3 мая. Пользователи Сети, которые уже увидели фильм «Шугалей», хотят посмотреть продолжение истории российских социологов, похищенных в Ливии. О таком желании россияне пишут в социальных сетях.

Напомним, 1 мая на телеканале НТВ состоялась премьера фильма «Шугалей», рассказывающего о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые в мае 2019 года были похищены в Ливии во время проведения социологического исследования. Россиян без предъявления официального обвинения отправили в контролируемую террористами тюрьму «Митига», которая известна пытками и жестоким обращением с заключенными.

История сотрудников ФЗНЦ взволновала россиян, посмотревших фильм «Шугалей».

«А что, продолжения не будет?! Все же хочется узнать, помогут Максу и переводчику выбраться из этого ада или нет?» — написала Lena zima.

«Навеяло фильм «Брат». Если бы можно было всю мою ненависть направить против всей этой погани… Спасибо огромное авторам фильма!» — поблагодарила создателей картины Наталья Пушкарева.

«Ждем вторую серию», — прокомментировал Саша Титов.

«Я думаю, создатели все равно немного сгладили обстановку в фильме — в самой «Митиге» гораздо хуже условия, я уверен, а про отношение к ним вообще молчу. И да, продолжение или финал я бы глянул», — цитирует одного из пользователей Сети iReactor.

«Есть над чем поразмышлять после просмотра фильма. Например, о судьбе главных героев», — отметил Валерий Коновалов.

Ранее лидер движения «Патриоты Великого Отечества» и публицист Николай Стариков объяснил, в чем заключается уникальность фильма «Шугалей». Эксперт отметил, что в кинокартине рассказывается история о реальной жизни и о живом человеке, судьба которого еще не решена до конца.