МИД ОАЭ обвинил Турцию в пособничестве террористам и вмешательстве в Ливию

Абу-Даби, 3 мая. Турция помогает боевикам террористических группировок так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и продолжает вмешательство во внутренние дела арабских государств. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), что вызвало недовольство со стороны турецких властей.

В ответ на высказывание внешнеполитического ведомства арабской страны в МИД Турции призвали ОАЭ воздержаться от критики действий Анкары в Сирии и Ливии, заявив о необходимости соблюдения границ дозволенного. Примечательно, что турецкие власти при этом подчеркнули, будто бы они всегда уважали территориальную целостность и суверенитет арабских государств.

По словам пресс-секретаря МИД Турции Хами Аксоя, обвинения со стороны дипломатов ОАЭ якобы являются беспочвенными и безосновательными. Стоит подчеркнуть, что ранее представители министерства иностранных дел арабской страны отмечали, что Анкара покровительствует различным террористическим организациям, что является нарушением резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Прежде всего это касается агрессии турецкой стороны против североафриканского государства.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о масштабах военной поддержки Турции, оказываемой незаконным вооруженным формированиям режима Файеза Сарраджа в Триполи. Так, согласно данным официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майора Ахмеда аль-Мисмари, Анкара перебросила для поддержки ПНС Ливии порядка 17 тысяч сирийских террористов-наемников из Идлиба. Эти бандиты занимаются грабежами и терроризируют мирных жителей ливийской столицы, а также регулярно устраивают провокации против военнослужащих сил фельдмаршала Халифы Хафтара.