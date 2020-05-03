Асад восстанавливает освобожденные территории в Сирии быстрыми темпами

Восстановление разрушенной террористами инфраструктуры начали сирийские власти в провинции Идлиб, сообщает агентство SANA. На освобожденных от террористических групп южных территориях Идлиба начали реконструировать инфраструктуру. Изначально приняли решение ремонтировать линии электропередач, водопровод и здания школ.

По восстановлению инфраструктуры в Сирии дал комментарий Федеральному агентству новостей (ФАН) военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Благодаря достигнутой победе в борьбе с терроризмом в Сирии, Башар Асад создал все необходимые условия для восстановления страны после военных действий. Процедура восстановления открывает широкие экономические возможности. Сирийский президент отмечал, что с учетом исторических отношений между Сирией и Россией, а также заслуг перед Сирией в противостоянии терроризму Россия становится естественным важным партнером в процессе восстановления страны.

Ранее Сирийская арабская армия освободила от боевиков города Маарет-ан-Нуман, Хан-Шейхун и другие. В этих городах провели оценку ущерба нанесенного террористами. На восстановление электроснабжения Хан-Шейхуна власти Сирии выделили 200 млн сирийских фунтов (28,3 млн рублей). Данные средства планируют использовать на ремонт ЛЭП.

Напомним, что с 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Боевики занимают территорию к северу от трассы М4 Латакия–Алеппо и удерживают региональный центр — город Идлиб.

Успешное восстановление инфраструктуры

Разрушения от войны в Сирии катастрофичны. Борьба сирийской армии при поддержке ВКС РФ с террористическими группировками в САР привела практически к полному разгрому «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Несмотря на то, что конфликт еще не закончен, уже пришло время заниматься восстановлением страны. Власти Сирии при поддержке России успешно восстанавливают инфраструктуру.

«Башар Асад пришел к власти в переломный и тяжелый период. Но, несмотря на это, он увлечен тем, чтобы поднять Сирию, развить экономику, инфраструктуру, чтобы беженцы вернулись и народ почувствовал свободу и радость жизни. Большая заслуга Асада в том, что он смог договориться с Россией о помощи», — заявил Кошкин.

Трамп заморозил деньги САР

Ранее, президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявлял, что собранные для Сирии 230 млн долларов будут направлены на развитие американской армии. При этом он назвал нелепым со стороны Вашингтона ежегодное выделение денег на стабилизацию ситуации в САР.

«Я думаю, что идея, с которой Башар Асад воевал ради светлого будущего, должна воплотиться в реальность. Жаль, что реализация восстановления весьма в стесненных международных отношениях. США заморозили деньги для Сирии, а Трамп и вовсе запретил им помогать. Условия для восстановления крайне тяжелые, но если Башар Асад мог мобилизировать население на победу в боевых условиях, то и в мирных он сможет это сделать. Я с оптимизмом смотрю в возможности данного лидера поднять страну в тяжелейший период и в тяжелейших условиях», — сообщил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.