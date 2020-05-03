Немецкий политолог Рар назвал Россию победителем по итогу коронавирусного кризиса

Берлин, 3 мая. Немецкий политолог Александр Рар рассказал, кто выйдет победителем из кризиса, который был спровоцирован эпидемией коронавирусной инфекции. По его словам, четыре страны выйдут победителями из нынешнего кризиса.

Политолог уверен, что Китай первым оправится после коронавирусного кризиса. США серьезно пострадают от эпидемии коронавируса, после чего им придется многим пожертвовать для своего восстановления. Кроме того, кризис удастся миновать и Германии, которая является экономическим локомотивом Евросоюза, передает MK.Ru.

«Нельзя сбрасывать со счетов Россию, в которой сосредоточены все ресурсы и сырье для поднятия глобальной экономики. Она выйдет из кризиса более успешной, чем многим сегодня видится. Поэтому очень многое будет зависеть от договоренности этих стран», — отметил Рар.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 3,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 243 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 134 тысяч случаев заражения, 1280 человек скончались. Более 16 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с угрозой распространения вируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.