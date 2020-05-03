Шарий объяснил, почему Зеленский отказался назначать Саакашвили вице-премьером

Москва, 3 мая. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили недавно вернулся на Украину. Блогер Анатолий Шарий объяснил, почему его назначение на пост вице-премьера так и не состоялось.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский осознал, что кандидатура Саакашвили не принимается общественностью, однако полностью отказываться от сотрудничества с ним уже поздно.

«Выпустили джинна из бутылки. В любом случае джинн, поняв, что его не поддерживает Зеленский, начнет рано или поздно намеками, полунамеками, а потом все сильнее и сильнее критиковать его», — пояснил Шарий.

Блогер считает, что Саакашвили рано или поздно начнет себя считать самостоятельной фигурой, что в конечном итоге приведет к открытой конфронтации, как уже было с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.

Шарий полагает, что Зеленский, придя к пониманию этого, откажется от дальнейшего лоббирования кандидатуры Саакашвили.

«Было очевидно, что его не получается осуществить. Таким образом, мы имеем патовую ситуацию. Впрочем, заходить в патовые ситуации — хорошая, добрая традиция Офиса президента», — подчеркнул блогер.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что попытки вернуть в политику Саакашвили говорят о крахе пропрезидентской партии «Слуга народа». Эксперт считает, что Зеленский уже признал провал проекта, передает Федеральное агентство новостей.