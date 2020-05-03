Киевские рестораторы публично нарушили карантин перед офисом Зеленского

Киевские рестораторы устроили акцию под названием «Пикник протеста» под офисом президента. Они требовали от власти разрешить им открытие летних террас для посетителей во время карантина. Корреспондент Федерального агентства новостей сходила на акцию и не столько поела, сколько полюбовалась на прожорливого депутата Илью Киву.

«Пикник протеста» рестораторы анонсировали заранее, в 20-х числах апреля. Тем не менее многие до последнего сомневались в том, что его разрешат провести. Ведь рестораторы и владельцы закусочных не столь авторитетные для украинской власти люди, как, допустим, националисты, которые пришли 29 апреля на Банковую с фаерами и вообще безо всякого разрешения. Перед тем, как попасть к офису президента, корреспондент ФАН прошла тщательный полицейский досмотр. Проворная девушка-коп залезла в каждый карман моего рюкзака. Кроме того, всем входящим на пикник выдавали по медицинской маске, паре перчаток и антисептику.

Пройдя досмотр, корреспондент ФАН убедилась: киевские рестораторы открыли большую летнюю террасу на площади перед центральным входом в офис президента — в том месте, где зимой был каток. Участники акции устроили званый ланч для всех, кто хотел поддержать украинских медиков. Любой желающий мог сесть за столик, и дружелюбные официанты тут же приносили ему небольшое меню. В нем было несколько наименований: пиццы, биточки с гречей, курица с пюре и т. д. И все это изысканного ресторанного качества и в «карантинной» упаковке. Поев, гость оставлял чаевые по своему выбору — сколько совесть позволит.

На акции строго соблюдались карантинные меры. Все пришедшие были в масках и перчатках, столики стояли минимум в двух метрах друг от друга, на каждом из них красовалась баночка антисептика. Здесь же были размещены плакаты: «Требуем пересмотреть велюровый карантин!» (намек на киевский ресторан «Велюр», который ни на день не переставал работать. — Прим. ФАН), «С днем труда, велюровцы!» и «Наша мечта — работа летних террас». Никаких аудиолозунгов на акции не звучало, можно сказать, она проходила в почти полной тишине.

Впрочем, эту тишину нарушал депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, ставший самым заметным человеком на акции. Он умудрялся очень много есть и одновременно общаться с прессой.

«Вы думаете, мы пришли сюда, потому что голодны? Вовсе нет! — говорил Кива, уплетая какие-то биточки и запивая их вином. — Мы пришли сюда, чтобы поддержать малых и средних бизнесменов, наших любимых рестораторов. Я считаю, власть уже давно должна разрешить им работать и вкусно кормить людей! Иначе эта индустрия окажется на грани краха! Мы не дадим власти насиловать средний бизнес!»

Помимо помощи медикам, акция преследовала еще одну цель — привлечь внимание к теме борьбы с безработицей в сфере услуг. По оценкам участников рынка, из-за карантинных мер без работы на Украине осталось более 1,2 миллиона работников отрасли ресторанного бизнеса.

«Мы собрали данные по Киеву, и я могу совершенно точно сказать: более трети всех ресторанов и кафе в городе не выйдут с карантина, — заявил бизнесмен, организатор акции Дмитрий Федотенков. — Они не пережили двухмесячного простоя, и многие работники нашего бизнеса тоже. Они либо уехали домой, в другие города Украины, либо занялись чем-то другим, тем, что приносит прибыль. И сегодня мы просим власть разрешить нам открыть летние веранды, потому что хотим работать, мы уже устали сидеть в убытках! Для нас не отменили ни аренду, ни налоги — ничего! Мы должны по-прежнему продолжать платить за свой бизнес, который стоит уже два месяца! Этой акцией мы хотим показать и то, что летние веранды абсолютно безопасны с точки зрения карантина».

Другой ресторатор доказывал СМИ и присутствующим, что при современных технологиях обработки многоразовая посуда не менее безопасна, чем одноразовая.

«Пар, высокая температура и частота обработки убивают любой коронавирус!» — с жаром говорил он.

Все это время на акции ждали президента Украины Владимира Зеленского. Для него поставили эксклюзивный столик поближе ко входу в ОП, а также пообещали специально приготовить кальян «дыня с мятой».

В итоге президент на акции так и не появился — видимо, готовил заявление по одесской трагедии, которое от него ждали с утра. А сам пикник продлился не более полутора часов — ровно через это время над Киевом разразилась жуткая гроза, которая в считаные минуты разогнала и манифестантов, и гостей.

Напомним, власти Украины ввели карантин в стране из-за пандемии коронавируса с 12 марта до 3 апреля 2020 года. Позже кабмин продлил его до 24 апреля, во всех областях был введен режим ЧС. 22 апреля власти продлили карантин до 11 мая. По данным правительства, в период ограничительных мер работы лишились более двух миллионов граждан.