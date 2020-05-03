Ученые из США предложили необычный способ лечения коронавируса

Москва, 3 мая. Американские ученые из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии предложили необычный способ лечения коронавируса.

Специалисты предлагают подавлять иммунную систему пациента при появлении первых признаков коронавируса. Ученые изучили, как иммунитет человека реагирует на обычный грипп и на COVID-19.

Исследователи отметили, что при обычном вирусном заболевании активно работает врожденный иммунитет, который уничтожает инфекцию и «клетки-мишени». Однако при коронавирусе сначала срабатывает адаптивный иммунитет, что приводит к перегрузке всего организма.

Ученые предложили в начале заболевания подавлять иммунную систему пациента при помощи иммунодепрессантов. По их мнению, это поможет задержать адаптивный иммунитет и не дать ему вмешаться в процесс выздоровления раньше срока.

Ранее главный врач городской поликлиники № 3, кандидат медицинских наук Елена Самышина назвала самый эффективный способ диагностики коронавируса. По ее словам, лучшим способов выявить коронавирус является КТ-диагностика. Она объяснила, что даже при отрицательном результате теста у пациентов могут быть явные клинические признаки вирусной пневмонии.

По данным на 3 мая, в России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом за минувшие сутки, общее число заразившихся достигло 134 687 человек. Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах.