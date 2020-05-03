Собчак жестко высмеяла прямые эфиры звезд в Instagram

Москва, 3 мая. Режим самоизоляции и связанная с этим активизация в социальных сетях некоторых представителей шоу-бизнеса наглядно показывают их умственные способности. К такому выводу пришла телеведущая Ксения Собчак.

По ее мнению, многие звезды не ведут страницы в Instagram сами, и ставшие в последнее время популярными прямые эфиры демонстрируют не лучшую сторону артистов.

«На прямой эфир уже «раба» не пошлешь: необходимо транслировать собственные мысли, а их отчаянно нет. И это еще в лучшем случае. Ну а в худшем – имеем, что имеем, примеры вы видели. Ведь все эти прекрасные люди с ухоженными лицами не сильно обременены интеллектом, а что вы хотели?» — написала Собчак.

Она также заметила, что мозг в отличие от ягодиц невозможно отфотошопить, как это привыкла делать часть знаменитостей. Телеведущая рекомендовала звездам вместо прямых эфиров выкладывать готовые видео, смонтированные при помощи редактора.

Собчак отказалась назвать конкретные имена артистов, которые надоумили ее написать свои измышления. В комментариях подписчики оставили свои предположения.