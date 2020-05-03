Доктор Зайцев рассказал, влияет ли дефицит витамина D на смертность при коронавирусе

Москва, 3 мая. Недостаток витамина D никак не связан с высоким уровнем смертности пациентов с коронавирусной инфекцией в ряде стран. Ранее британские ученые предположили, что именно дефицит данного витамина приводит к печальной статистике. Прокомментировал заявление врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии ранее опубликовали материал, в котором было сказано, что высокая смертность пациентов с коронавирусом в некоторых странах связана с недостатком витамина D. В перечень таких стран попали Испания, Италия, Швейцария и еще 20 европейских государств. Таким образом, дефицит витамина D посчитали новым «фактором смертности».

Доктор Зайцев считает, что британские ученые ошибаются.

«Полностью не согласен. Витамин D – это солнце. Первый источник витамина D — это инсоляция, солнечные лучи. В Испании, Италии солнечных лучей хватает, тем не менее заболеваемость и смертность зашкаливающие. Туда же можно отнести США», — рассказал эксперт.

Медик добавил, что уровень заболеваемости и смертности связан в первую очередь с контагиозностью коронавирусной инфекции, иммунитетом, а также плотностью населения в городах, передает «НьюИнформ».

«Поэтому крупные города болеют, маленькие города и села — нет. Тоже самое с регионами, если посмотрим по нашей статистике, отдаленные регионы практически не заболевают. Хорошим примером для РФ будут Крым и Севастополь», — говорит собеседник.

Зайцев подчеркнул, что сложившаяся ситуация вызвана совсем не дефицитом витамина, а заразностью вируса.