National Interest рассказало о создании в РФ «хищных микроспутников»

Москва, 3 мая. Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, главной особенностью которого являются «хищные микроспутники» для вывода аппаратов из строя. Об этом сообщило издание The National Interest.

По данным издания, российские специалисты создают комплекс с крошечными спутниками, оснащенными оружием и маленьким разгонным двигателем. Также в комплекс входит перехватчик МиГ-31. Как рассказал Барт Хендрикс, двигатель используется в качестве первой ступени.

Ранее Хендрикс опубликовал аналитическую статью, в которой собрал не относящиеся друг к другу факты — фото, госконтракты и информация об испытаниях. На основе приведенных фактов Хендрикс пришел к выводу, что РФ создает систему уничтожения спутников «Буревестник».

По его мнению, «Буревестник» будет оснащен «хищными микроспутниками». К такому выводу он пришел, основываясь на фотографиях испытаний 2018 года в Жуковском. На снимках запечатлены истребители МиГ-31БМ с ракетой, слишком массивной для ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Ранее The National Interest заявило, что Россия намекнула о готовности сбивать военные самолеты НАТО в случае вторжения в воздушное пространство. Издание объяснило, какую опасность таят российские системы ПВО для новейших американских истребителей F-35.