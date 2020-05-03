Вассерман объяснил, почему необходимо снимать такие фильмы, как «Шугалей»

Москва, 3 мая. Известный интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман призвал и дальше снимать такие фильмы, как «Шугалей», чтобы противостоять «либероидным братьям» и демонстрировать силу, которую способны проявлять русские.

«Такие фильмы несомненно нужно снимать. Хотя бы для того, чтобы противостоять разной безобразной творче — настаиваю именно на термине «творча» — наших младших либероидных братьев по разуму, старательно убеждающих себя самих <...>, что русские способны только на роль хронической жертвы», — отметил Вассерман в комментарии изданию «Слово и дело».

Публицист напомнил, что миф о «жертвенности» россиян широко распространен на Западе, поэтому там «удивляются до смерти», когда обнаруживают, что это заблуждение. Именно для развенчания подобных мифов, по мнению Вассермана, нужно и дальше снимать кинокартины, несущие тот же посыл, что и «Шугалей».

«А уж когда именно их заметят — своевременно или только после очередного «смертельного» удивления — это уже как повезет», — подытожил публицист.

Напомним, премьера фильма «Шугалей» состоялась 1 мая. Кинокартина, основанная на реальных событиях, рассказывает о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которые около года назад были похищены боевиками террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Россиян до сих пор незаконно удерживают в ливийской тюрьме «Митига», которая контролируется террористами.

Ранее фильмом «Шугалей» восхитились иностранные зрители, увидевшие некоторые сцены кинокартины в соцсетях. Пользователи обратили внимание на реализм экранного произведения.