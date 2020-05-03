Фермеры впервые за несколько лет собрали урожай овощей в сирийской провинции Алеппо, где еще недавно хозяйничали боевики. Политолог Антон Бредихин считает, что стране под руководством президента Башара Асада успешно удается восстанавливать экономику после освобождения от террористов. Таким мнением он поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Как сообщает «ТВ Центр», сразу после освобождения района от террористов, местные жители приступили к сельхозработам. В провинции уже начали выращивать капусту, кабачки, баклажаны, картошку. Прямо сейчас собирают урожай перечной мяты. Продукты после сбора отправляются на рынки в близлежащие города.

Местные рассказывают, что деньги сбор урожая приносит небольшие, но их вполне хватает., чтобы прокормить семью. Средства от продажи овощей фермеры могут также потратить на ремонт техники, топливо и закупку новых посевных материалов. Сирийский климат и плодородная почва помогают собирать урожай до четырёх раз в год.

16 февраля этого года Сирийская правительственная армия (САА) полностью освободила город Алеппо от террористов, которые при наступлении военных бежали без боя. Кроме того, бойцам САА удалось избавить от боевиков расположенные поблизости населенные пункты. После того, как город зачистили правительственные войска, мирные жители вышли на улицы, поздравляя друг друга с долгожданной победой Дамаска над террористами в этой местности.

Впервые за 8 лет в Алеппо начинают функционировать различные объекты инфраструктуры. Политолог, главный редактор журнала «Архонт» считает, что руководство страны справляется с задачей по восстановлению экономики.

«Я думаю, что ему это удается. Тем более, это происходит в условиях, когда Сирия борется с коронавирусом. Но при этом, все равно, активно реализуется программа Российской Федерации по восстановлению экономики Сирии. Во многом благодаря этим усилиям достигнуты хорошие показатели по открытию новых производств», - заметил эксперт.

Эксперт также согласился с тем, что при лидерстве Башара Асада существует и перспектива развития экономики САР.