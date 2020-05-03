Самойлова показала ночное видео из своей спальни без Джигана

Москва, 3 мая. Модель Оксана Самойлова простила своего мужа рэпера Джигана после многочисленных неадекватных выходок, но пока отказывается пускать его в свою спальню. В stories Instagram девушка опубликовала свежее ночное видео.

Самойлова показала, как она заботится о трехмесячном сыне Давиде, который был рожден в начале года в США. Напомним, сразу после появления ребенка Джиган умудрился загреметь в наркологическую клинику.

«Купаться пойдешь, человек. Какая у нас модная прическа. Накупался. Чистенький, красивенький Давидик. Постоянно смотришь в камеру и замираешь. Что ты понимаешь?» — говорит девушка своему ребенку на видео.

На кадрах из спальни можно увидеть большую кровать, на которой вместе с Самойловой лежит ее дочь Лея, при этом Джигана по близости нет. Вероятно, что модель еще не до конца простила своего супруга, которому приходится спать отдельно в другой комнате.

«Лея решила, что будет рок-звездой. Это ее предназначение», — рассказала про свою дочь Самойлова.

Ранее Джиган посвятил своей жене новую композицию, записав ее после выхода из подмосковного реабилитационного центра. В соцсетях он выложил видеоролик под свежий трек с семейными кадрами, передавало Федеральное агентство новостей.