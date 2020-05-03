Защитные маски с этническими принтами шьют в Лиме. ФАН-ТВ

За время пандемии какие только защитные маски не начали создавать по всему миру: из салфеток, из нижнего белья, для глухонемых, но мастерицы из Лимы решили вложить в них еще и смысл, зашифрованный в принтах.

В столице Перу участницы ассоциации народных художников района Саруа стали шить защитные маски. Мастерицы вышивают на них принты с этническими мотивами.

«Все эти украшения имеют смысл, основанный на окружающей нас природе. От холмов, лучей солнца до свечей Вознесения Девы Марии. <…> В мастерской также есть маски с надписью «Ни одним меньше», отражающие проблему домашнего насилия. В период карантина многие женщины остаются наедине с насильниками. Возможно, не имея шанса просить о помощи, они молчат, когда вспыхивает насилие», — говорит Виолета Киспе, участница ассоциации народных художников Саруа.

«Этот дизайн для мужчин, потому что он в темных тонах. По сравнению с этим дизайном, который сделан для женщин. Вы можете заметить, что сделано для женщин, а что для мужчин. Таким образом мы формируем маски», — говорит Гауденция Юпари, участница ассоциации народных художников Саруа.

Вышивка на масках также символизирует народные праздники Перу, к примеру, на одной из масок представлен день Пресвятой Богородицы, который отмечается 15 августа.

Согласно последним данным в Перу зафиксировано 40 459 случаев заражения коронавирусом, 1 124 из которых оказались смертельными, 11 129 человек выздоровели.