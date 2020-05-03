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«Воскресшую» после комы Бабкину заподозрили в пластике под видом коронавируса

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«Воскресшую» после комы Бабкину заподозрили в пластике под видом коронавируса

Москва, 3 мая. Эстрадная певица Надежда Бабкина опубликовала видеообращение, в котором выразила благодарность своим поклонникам за поддержку в период болезни. Однако некоторые фанаты выразили уверенность, что «воскресшая» после комы Бабкина сделала очередную пластическую операцию под видом коронавируса.

Совсем недавно певица находилась больнице с пневмонией. Медики боролись за здоровье Бабкиной, благодаря чему она быстро выздоровела. Фанаты с восторгом восприняли новость о выздоровлении певицы, однако некоторые пользователи Сети выразили удивление быстрому выздоровлению Надежды Бабкиной. По их мнению, певице сделали очередную пластическую операцию, которую она якобы пытается выдать за пневмонию.

«Воскресшую» после комы Бабкину заподозрили в пластике под видом коронавируса

«Отстойный был пиар!» — считает natasha_18_31.

«Воскресшую» после комы Бабкину заподозрили в пластике под видом коронавируса

«Быстро воскресли от коронавируса», — пишет emakhiyanova.

«Воскресшую» после комы Бабкину заподозрили в пластике под видом коронавируса

«Что-то верится с трудом, что был коронавирус. Морочат людям голову», - отмечает fedorenko7099.

«Воскресшую» после комы Бабкину заподозрили в пластике под видом коронавируса

«Пластику делали? Ну мы так и подумали», — пишет lanameshel.

«Воскресшую» после комы Бабкину заподозрили в пластике под видом коронавируса

«Очередную пластическую операцию сделала», — уверена kolos_elena.

«Воскресшую» после комы Бабкину заподозрили в пластике под видом коронавируса

«Очередная коррекция, под видом коронавируса, а придумано здорово», ― отмечает lyudmil0502.

«Воскресшую» после комы Бабкину заподозрили в пластике под видом коронавируса

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,4 миллиона человек. От коронавируса скончались более 243 тысяч человек.

В России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения, 1280 человек умерли. Более 16 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

«Воскресшую» после комы Бабкину заподозрили в пластике под видом коронавируса

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