Москва, 3 мая. Эстрадная певица Надежда Бабкина опубликовала видеообращение, в котором выразила благодарность своим поклонникам за поддержку в период болезни. Однако некоторые фанаты выразили уверенность, что «воскресшая» после комы Бабкина сделала очередную пластическую операцию под видом коронавируса.

Совсем недавно певица находилась больнице с пневмонией. Медики боролись за здоровье Бабкиной, благодаря чему она быстро выздоровела. Фанаты с восторгом восприняли новость о выздоровлении певицы, однако некоторые пользователи Сети выразили удивление быстрому выздоровлению Надежды Бабкиной. По их мнению, певице сделали очередную пластическую операцию, которую она якобы пытается выдать за пневмонию.

«Отстойный был пиар!» — считает natasha_18_31.

«Быстро воскресли от коронавируса», — пишет emakhiyanova.

«Что-то верится с трудом, что был коронавирус. Морочат людям голову», - отмечает fedorenko7099.

«Пластику делали? Ну мы так и подумали», — пишет lanameshel.

«Очередную пластическую операцию сделала», — уверена kolos_elena.

«Очередная коррекция, под видом коронавируса, а придумано здорово», ― отмечает lyudmil0502.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 3,4 миллиона человек. От коронавируса скончались более 243 тысяч человек.

В России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения, 1280 человек умерли. Более 16 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов России действует режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.