Останкинскую телебашню украсила открытка с бьющимся сердцем. ФАН-ТВ

В Москве Останкинская телебашня озарилась новыми цветами в знак поддержки врачей, ведущих борьбу с коронавирусом.

Интерактивная часть фасада Останкинской телебашни в Москве окрасилась в красный, белый и розовый цвета, а на здании появилась надпись: «Спасибо героям, спасибо врачам». Второго мая электронная открытка с изображением бьющегося сердца сияла над столицей с 20:30 до 22:30.

Останкинская телебашня присоединялась к международной акции #HeroesShineBright при поддержке Всемирной Федерации Великих Башен (МФВБ) и американского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, чтобы поддержать медработников экстренных служб по всему миру.

В акции также принимают участие Бурдж Халифа в ОАЭ, Си-Эн Тауэр в Канаде и другие всемирно известные небоскребы.